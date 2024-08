La saison des vendanges 2024 approche à grands pas !

Comme chaque année, la saison des vendanges offre de nombreuses opportunités d’emploi dans la région (plus de 40 000 vendangeurs sont nécessaires chaque année en Bourgogne Franche-Comté pour assurer la récolte - source CAVB).

Pour répondre aux besoins des viticulteurs, France Travail, l’ANEFA Bourgogne-Franche-Comté, la FRSEA et VITA Bourgogne, lancent leur campagne de recrutement annuelle.

Les postes recherchés (coupeur, porteur et ouvrier caviste (H/F)) sont ouverts à toutes et tous, sans diplôme ou expérience requis. Les viticulteurs recherchent principalement des personnes motivées pour travailler dans une ambiance conviviale.

De nombreuses solutions sont mises à disposition des candidats et employeurs, leur permettant de consulter/déposer les offres, et de postuler :

Le site francetravail.fr qui permet aux employeurs de déposer leurs offres d’emplois et aux candidats de postuler directement auprès des employeurs, tout en bénéficiant de l’appui d’un conseiller France Travail

Le site lagriculture-recrute.org qui permet aux personnes intéressées de candidater gratuitement et d’être accompagnées dans leurs démarches par les services départementaux.

Le site vitabourgogne.com pour postuler sur le seul site d’emploi spécialisé Vigne & Vin en Bourgogne porté par les 4 500 vignerons bourguignons.

Dans l’ensemble des départements viticoles de la région, le cumul salaire vendanges et RSA est possible. Les candidats intéressés peuvent se rapprocher de leur conseiller France Travail ou du Conseil départemental pour en savoir plus.