Le point sur les travaux menés cet été dans les écoles de Chalon sur Saône

Le groupe scolaire Romain Rolland connait de très lourds travaux avec la création d'un restaurant scolaire. Les travaux ont été lancés au début du mois de juin pour une fin annoncée dans le courant du mois de septembre, pour un montant de 350 000 euros.

Même travaux du côté du groupe Pauline Kergomard, avec la création d’un modulaire de restauration scolaire pour un montant de 254 000 euros. La fin du chantier est prévue pour la fin du mois de septembre.

Du côté du groupe scolaire St Exupéry, 15000 euros ont été mobilisés pour la réorganisation de l’office de restauration. Le gros des travaux interviendra pendant les prochaines vacances scolaires, à la Toussaint.

Du côté de la maternelle Saint-Exupéry, une enveloppe de 293 000 euros a été mobilisés pour la mise en place de modulaires permettant la création de deux nouvelles classes. A cela viennent s'ajouter 26000 euros pour la création d'un faux plafond permettant une isolation acoutisque et un meilleur éclairage à base de LED.

Parallèlement, il convient de relever les changements des rideaux du dortoir à Louis Lechère pour 6000 euros, ceux de Jean Lurçat pour un peu plus de 7000 euros, la mise en place de fims solaires à Jean Moulin, et le lancement d'une étude sur les groupes scolaires Clair Logis et Saint-Exupéry en vue d'une réhabilitation thermique, la sécurisation de l'escalier central à Vivant Denon dont les travaux termineront au printemps prochain.

Côté végétalisation des groupes scolaires, la ville de Chalon s'est penchée sur la maternelle Saint-Exupéry dont les travaux de végétalisation de la cour ont débuté en décembre dernier. Au groupe scolaire Anne Frank, les travaux de sécurisation de la butte ont été lancés et ceux de la végétalisation débuteront à l'automne. Idem du côté de l'élémentaire à Jean Lurçat avec un investissement sur la végétalisation de la cour.

Poursuite et fin du déploiement des visiophones

Conformément à sa volonté de sécuriser au maximum les accès aux écoles chalonnaises, les groupes scolaires Citadelle, Clair Logis, Jean Lurçat, Jean Moulin, Les Charreaux et Chagall ont été équipés dans l'été.

La plupart des écoles chalonnaises ont connu l'intervention des entreprises au cours de l'été mais aussi par les services de la ville de Chalon pour tout ce qui pouvait être réalisé en interne. Au totale sur l'année 2024, le budget alloué aux travaux dans les écoles chalonnaises est de plus de 1,2 million d'euros.