AVIS DE DECES - Monsieur Michel NICOLET

SAINT-RÉMY (CORTELIN)



Christian et Marie-Claude NICOLET,

Françoise et Emmanuel NUGERE,

Thierry et Sandrine NICOLET,

ses enfants ;

Bastien et Mylène,

Valentin et Justine,

Quentin, Tiphaine et Kylian,

Jules, Baptiste,

ses petits-enfants ;

Ambre, son arrière-petite-fille ;

les familles NICOLET et MERLE

et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel NICOLET

survenu à l'âge de 89 ans,

le 28 août 2024.

La cérémonie sera célébrée le mardi 3 septembre 2024

à 10 heures en l'église de Saint-Rémy Bourg.

La famille rappelle à votre souvenir

Yvonne

son épouse, décédée en 2015 ;

Jean-Paul

son fils, décédé en 1976.

M. Nicolet repose à la chambre funéraire de Buxy.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.