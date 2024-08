Les enfants ont terminé en beauté leur dernier jour de vacances passées à l’Escale.

Jour après jour, des liens se tissent entre les enfants et même les animatrices et les animateurs au gré des sorties, des jeux, des activités…

Rien de mieux qu’un moment convivial avec les parents pour finir en beauté ces vacances d’été.

Pour parfaire cet après-midi, la mairie et les personnels de l’Escale avaient ajouté aux jeux habituels quelques activités installées par Maxime Bon de "Varappe évolution".

Un parcours d’équilibre était installé entre les arbres. Pas si facile de se déplacer sur une sangle sans trébucher.

Le mur d’escalade a été très prisé par les enfants qui n’ont pas du tout été intimidés par la hauteur. Léonie 9 ans et Louison 6 ans en pleine ascension.

Les plus téméraires furent grisés par la vitesse en s’exerçant à la tyrolienne, tendue entre les arbres.

Il est certain que les efforts déployés dans ces activités sportives ont donné faim et soif, mais tout était prévu avec la buvette installée au chalet. Brochettes de bonbons, cookies, gâteaux, boissons, de quoi régaler petits et grands. Il faut rappeler que tout a été confectionné par les enfants sous le regard bienveillant des animatrices et animateurs.

Madame le maire Florence Plissonnier, la directrice Agnès Marmillon, les parents, les animatrices et animateurs ont honoré de leur présence cette fête organisée par les enfants.

Une surprise et pas des moindres avec une marelle réalisée par Mathys, 9 ans, qui aurait pu être dans le livre des records puisqu’elle fait 116 mètres de long et contient 318 cases. A ce jour, le record du monde est détenu officiellement par des écoliers de Saint-Pierre-sur-Erve et du Val-du-Maine qui ont réalisé la marelle la plus longue du monde. Elle mesure 101 mètres. Malheureusement, le record de Mathys ne peut pas être homologué, il n’en reste pas moins qu’il fallait le faire. Mathys l’a réalisée seul tout en s’amusant et discutant avec ses copains.

De quoi avoir une certaine fierté pour l’ensemble des animatrices et animateurs de cette structure de loisirs.

C.Cléaux