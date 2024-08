34ème édition du tournoi annuel du Crissey Tennis club : le palmarès avec Info Chalon

Info Chalon vous l’a relayé : la 34ème Edition du Tournoi du Tennis Club de Crissey s'est conclue ce dimanche 25 août 2024 par les victoires de Marie Guerlot du TC Saint Rémy et de Maël Bataille du TC Gueugnon.

Forte de 159 inscriptions représentant 7 tableaux (hors consolantes pour les perdants du 1er tour) cette édition s'est déroulée sans accros majeurs avec une météo relativement clémente.

Dans son discours d'avant remise des récompenses, le Président du club, Philippe Vieillard, a tout d'abord tenu à remercier tous les joueurs et joueuses ayant contribués au succès de cette nouvelle édition et souligner que durant ces 2 semaines, tous ont pu assister à des rencontres intenses et disputées pour la plupart avec un bon état d'esprit sportif.

Il a ensuite tenu à remercier plusieurs personnes de son équipe sans qui rien ne serait possible pour une telle organisation :

*le directeur du tournoi Jean Luc Oudot et le juge arbitre Sébastien Bourgogne qui ont managé l'évolution des tableaux et les convocations des participants (tâche pas spécialement aisée)

*les personnes du bureau ou du club qui oeuvrent, elles, en parallèle à toutes les tâches d'organisation sur la quinzaine

*le photographe Christophe Dury pour toutes les magnifiques photos qu'il réalise et qui sont visibles sur la page Facebook du club

*et également bien sûr tous les fidèles partenaires pour leur aide à la dotation

Place au palmarès et aux différentes récompenses :

*consolante 4ème série dames : vainqueure Annick Laulognon - TC Rully qui bat Carine Binckly – TC Sevrey

*consolante 4ème série messieurs : vainqueur Tristan De Faure- TC Sevrey qui bat Grégory Palumbo – TC Crissey

*vainqueures doubles dames : Anne Sophie Berthoux associée à Marie Guerlot – TC Saint Rémy qui battent Hélène Blanchet – TC Dracy, associée à Isabelle Landré – TC Crissey

*vainqueurs doubles mixtes : Annick Piot associée à Noah Badet - TC La Thaliette qui battent Aurélie Vernay Picano associée à Valentin Rollin Messon – TC Charnay les Mâcon

*vainqueurs doubles messieurs : Alexandre Denis associé à Julien Legrand – TC Crissey qui battent Jules et Paul Baurand – TC Saint Marcel

*vainqueur +35 ans messieurs : Grégory Bonafé *TC Crissey bat Jean Baptiste Lauquin – TC Gergy

*vainqueur +50 ans messieurs : Stéphane Michalas – TC Chalon bat Alex Tran - TC La Thaliette

Enfin pour les 2 tableaux principaux :

*seniors dames : la sociétaire du TC Saint Rémy Marie Guerlot (classée 15/4) bat la tenante du titre Marie Pierre Ravet du TC Dracy (classée 15/2) en 3 sets sur le score de 6/4 – 3/6 – 6/2 après une longue bataille

*seniors messieurs : Maël Bataille du TC Gueugnon (classé 4/6) bat Léo Mercuzot du TC Nanterre (classé 5/6).

(La jeunesse était en finale pour cette édition !)

François Primey du TC Santenay a été, à son tour, récompensé d'une coupe (et bouteille...) pour le féliciter de la meilleure progression dans ce tournoi en passant 4 tours ainsi que Jean Luc Oudot, Sébastien Bourgogne et Christophe Dury par une remise de bons d'achat chez nos partenaires Sport2000 et Super U Gergy, pour leur engagement.

Le président a ensuite passé la parole respectivement à Pascal Boulling, Maire de Crissey et Gérard Roussillhe, Vice Président du Comité de Saône et Loire de Tennis qui n'ont pas manqué de noter l'engouement habituel des participants à ce tournoi, la convivialité régnant autour des courts mais également ont souligné le nombre très important de spectateurs ayant assistés aux finales et à la cérémonie de remise des récompenses.

Philippe Vieillard a remercié une nouvelle fois les joueurs et l'assemblée et a enfin convié tout ce petit monde à la traditionnelle collation finale.

Le club vous donne désormais rendez-vous :

*tournoi féminin du 22 février au 02 mars 2025

*mercredi 4, samedi 7 et mercredi 11 septembre de 14h00 à 18h00 : inscriptions / renouvellement licences à la fois pour l'école de tennis et les adhérents à la Maison du Tennis et participation au forum des associations de Crissey qui se tiendra au stade des monts de 9h00 à 13h00



Amandine Cerrone.

Crédit photos : Christophe Dury