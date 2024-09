Le concert de Julien Granel réunit 1300 personnes pour une fin d'animation de la saison estivale ‘Chalon au Fil de l’été’

Dans le cadre de l’animation estivale du 15 juin au 31 août ‘Chalon au fil de l’été’, était programmé le 31 août, à 21 heures, le concert gratuit au public de Julien Granel, place du Port Villiers à Chalon-sur-Saône.

Si on pouvait craindre une faible affluence en début de soirée (20 heures) à cause des fortes chaleurs, c’est un public très nombreux qui s’est déplacé pour venir à la rencontre de ce chanteur très populaire. D’entrée, Julien Granel a mis le feu à son public en interprétant ses propres compositions devant un public tout acquis à sa cause.

Des décibels, des chansons françaises biens rythmées, des jeux de lumières et d’animations au top, le musicien a enchainé ses tubes et a attiré immédiatement un public nombreux auprès de la scène.

Ce chanteur de pop subtile, aux influences ‘French indie aux musiques électroniques' qui aime les couleurs et qui n’à rien a envier à Mika, a fait passer une très belle soirée à tout le public et c’est tout naturellement qu’il a été fortement applaudi en fin de concert.

Clin d’œil à l’équipe de production du chanteur, avant le concert.

A l’A.D.A.T

A l’Association des jeunes Sapeurs Pompiers

A Julien Granel, un chanteur très accessible et très sympathique

Lors de cette soirée, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B