Franc succès de la 16ème édition du vide grenier organisé par le Comité de Bienfaisance de la Citadelle

Plus de 110 exposants présents !

Avec plus de 110 exposants (dont certains venaient de Côte d’Or et de toute la Saône-et-Loire…) et un grand nombre de visiteurs, on peut dire que le Président Didier de Carli, assisté de ses adhérents et bénévoles, pouvait être satisfait de son vide grenier mis en place ce dimanche 1er septembre, Place de Beaune, rue du Palais de justice et rue Emiland Menand dans le centre ville de Chalon-sur-Saône.

Un événement qui visait à récolter des fonds à destination des personnes âgées pour des activités : voyage, repas et colis de Noël).

Lors de cet événement, on notait la présence d’Arnaud Sanvert, député de la 5ème circonscription,

Clin d’œil à l’un des deux stands dont les objets sont remis gratuitement par les habitants du quartier au profit du comité.

Le photoreportage infochalon.com

J.P.B