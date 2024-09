Plus du tiers des 500 000 défibrillateurs installés en France serait défaillant

Sur les 500 000 défibrillateurs cardiaques installés en France dans les lieux publics, près d'un tiers seraient hors service ou présenteraient une anomalie selon les projections de la société Matecir Defibril, spécialiste de ce type de dispositif médical. En effet, dans le cadre d'un audit de maintenance, 6 021 défibrillateurs automatisés externes (DAE) ont été inspectés entre 2021 et 2023, et près de 60 % montraient un problème de fonctionnement. À partir de ces résultats, une estimation nationale a été établie.



Les causes de ces défaillances sont pourtant généralement évitables par le contrôle et la maintenance de ces appareils puisqu'elles sont dues à des consommables périmés dans plus de 32 % des cas, à un mauvais stockage (près de 8 %) ou encore à une pile de sauvegarde périmée (3,6 %). Si l'article R. 5212-25 du Code de la santé publique prévoit que l'exploitant doit veiller à leur maintenance, l'Association pour le recensement et la localisation des défibrillateurs (ARLoD) alerte néanmoins sur son site internet sur l'urgence « de définir ce que doit être une vraie maintenance : formation des intervenants, fréquence des visites sur place et opérations de contrôle à effectuer… », pour des DAE opérationnels.



M.G