Kermesse du Centre social de l’Orange Bleue : le retour en images avec Info-Chalon.com

L’ensemble des enfants qui ont fréquenté le centre aéré cet été ont été invité à partager un moment ludique dans le parc de l’Orange bleue avec leurs familles.

Et on peut dire que celle-ci a eu un franc succès puisque ce sont plus de 200 familles qui sont venues profiter de la fête !

Au programme : (en partenariat avec COSSANIMATION)

*Structures en ballons

*Château gonflable

*Bulles géantes

*Jeux surdimensionnés

*Espace lecture

*Jeux d’eau

Même Monsieur le Maire, Raymond Burdin et ses adjoints ont pu tester le château gonflable !

Aussi, quelques résidentes de la Résidence pour Personnes Agées sont venus partager un moment intergénérationnel avec les jeunes maraîchers.



Aux alentours de 18h30, place au spectacle avec des chants préparés par les animateurs avec les jeunes !

Avant de reprendre le chemin de l’école ce lundi matin, les enfants ont pu partager un moment convivial autour d’un pique-nique afin de profiter encore de l’été et des vacances.



Amandine CERRONE.