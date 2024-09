Lycée Saint-Charles - C'est l'heure de la rentrée

Belle rentrée pour les 2GT au lycée Saint-Charles à Chalon sur Saône. Au programme de cette joirnée de rentrée, rencontre avec les enseignants, activités pour se découvrir et découvrir les études au lycée et photo de groupe … Une belle manière de lancer l'année pour ces nouveaux lycéens, après une fin d’année en beauté avec 100% de réussite au bac général et 75% de mention pour l'établissement chalonnais. A noter également un 100% également en bac STMG et 95.6% en ST2S. De quoi donner un bel élan pour les promotions 2024-2025. Belle rentrée à toutes et à tous.