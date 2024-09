Chalon-sur-Saône rentrée 2024 : Très légère baisse du nombre d’élèves pour le Collège Camille Chevalier

Un effectif scolaire de 650 élèves pour cette année contre 667 en fin d’année scolaire 2023/2024 !

Info-chalon était présent mardi 3 septembre 2024 à 8 heures au Collège Camille Chevalier, 33 rue de la banque à Chalon-sur-Saône pour la rentrée des 5ème.

Si comme tous les ans, la rentrée génère chez les collégiens, une grande appréhension avant l’appel, afin de savoir si l’on va retrouver les copains de l’année dernière dans sa classe, c’est dans le calme et la sérénité et sous la direction du Principal du collège, Dominique Courbon, assisté de son adjointe Catherine Symon et de madame Forain CPE, que les jeunes collégiens ont regagné leur classe.

Pour cette année, le collège comptera 6 classes de 6ème, 6 classes de 5ème, 5 classes de 4ème et 6 classes de 3ème .

Le photoreportage info-chalon

J.P.B