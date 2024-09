CARNET BLANC - Aurore et Christophe unis par les liens du mariage

Le mariage a eu lieu au coeur de l'été... pour Aurore di Léna et Christophe Dufour. Pour les amis, c'est l'alliance de Renée la taupe et du Pingouin. Un joli moment partagé pour Aurore, employée de commerce au bricomarché du Breuil et de Christophe, employé de mairie à Mercurey. Tous les ingrédients d'un moment savoureux étaient réunis pour le couple bien connu, habitant désormais au coeur de la Dheune avec leurs enfants. A Aurore et Christophe, toute notre rédaction leur adresse les félicitations les plus chaleureuses.