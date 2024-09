Ce samedi, c'est le rendez-vous à ne pas manquer ... le forum des associations de Chalon sur Saône

Samedi 7 septembre, les associations se réunissent pour un forum à destination du grand public qui permettra de découvrir un vaste panorama de la vie associative chalonnaise, que ce soit pour pratiquer une activité ou s’investir auprès d’une association. Depuis 2016, le Forum de la Vie Associative et Sportive Chalonnaise, organisé par le service de la Vie Associative et l’OMS, est ouvert librement au public le premier samedi du mois de septembre. En 2023, date de la dernière manifestation, plus de 7600 personnes avaient franchi les portes du Parc des Expositions.

Le forum 2024 se déroulera comme d’habitude dans une enceinte close et couverte composée de plusieurs bâtiments ; le boulodrome, le parc des expositions et le Colisée. Les partenaires présents à cette journée sont la Protection Civile de Sécurité, pour la sécurité des personnes, et l’Union des Comités de quartiers de Chalon-sur-Saône pour la gestion des buvettes et des plateaux repas pour les associations.

Le parking de la fosse du parc des expositions sera réservé aux exposants. La partie sablée derrière le parc des expositions sera disponible pour les véhicules des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

Nouveautés pour l’édition 2024 :

Pour récompenser l’action des bénévoles chalonnais, un prix du bénévolat « Les étoiles du bénévolat » sera attribué à quatre lauréats lors de la journée du Forum. Ce prix vise à reconnaître et récompenser, sans distinction d’âge, l'engagement exemplaire des bénévoles dans les associations ayant leur siège social ou antenne locale sur la commune de Chalon-sur-Saône, en mettant en lumière leur dévouement, leur contribution et leur impact positif.

Une scène extérieure sera insérée entre le parc et le Colisée pour mieux promouvoir les démonstrations sportives très dynamiques comme le Centre de Danse Hélyette David, les Rock Cheerleaders de Chalon-sur-Saône, SYNERGY'FIT, etc.

Les 222 associations seront réparties entre le Boulodrome, le Parc des Expositions, le gymnase et les salons du Colisée et l’Espace de l’Elan. On dénombre 86 associations sportives, 65 associations de solidarité, 45 de loisirs et 25 de culture et patrimoine.

Ouverture des portes à 9h