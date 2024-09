Lans'Fer revient le 22 septembre !

La course à obstacles déjantée « Lans’Fer » que l’on ne présente plus, revient le dimanche 22 septembre prochain !

Cette course pleine de surprises saura divertir aussi bien les sportifs aguerris que les débutants qui veulent s’amuser !

Pas seulement pour le chrono ou la compétition, cette course est également parfaite pour s’éclater entre amis, collègues ou en famille !

Au menu : des obstacles, des déguisements, de la boue, de la paille, des fous rires et bien plus encore !

4 courses au programme encore cette année :



*Challenge Grand Chalon à 10h30 : par équipe de 3 à 5 coureurs, 6km pour affronter une vingtaine d'obstacles.

*Course Héros à 13h30 : même parcours mais en solo, ou entre amis, plus on est de fous, plus on rit !

*Course Ados à 13h : coureurs de 13 à 17 ans, 4 km pour franchir une quinzaine d'obstacles

*Course famille : 2 départs à 15h30 et 16h, pour les jeunes de 6 à 15 ans, accompagnés d'un adulte, 2km pour une dizaine d'obstacles.

De quoi s'amuser, se challenger, devenir le Héros de Lans'Fer ! Il y aura des nouveautés, des surprises comme chaque année. C'est donc à ne pas manquer !



Attention : tarifs préférentiels encore actifs, jusqu'au 6 septembre.

Infos et inscriptions sur le site de la course ici.

Pour suivre l’actualité de Lans’Fer c’est par là :

Facebook

Instagram



Amandine Cerrone.