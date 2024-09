80ème anniversaire de la libération de Chalon-sur-Saône: Un spectacle son, lumières et pyrotechnie de toute beauté !

Plus de 10 000 personnes regroupées sur la place de l’Hôtel de Ville !

Jeudi 5 septembre, à partir de 21 heures 30, dans le cadre des festivités des 80 ans de la libération de Chalon-sur-Saône, se déroulait place de l'Hôtel de Ville, le spectacle son, lumières et pyrotechnie organisé par la Mairie de Chalon-sur-Saône et réalisé conjointement avec les archives de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône.

Une animation cinématographique retraçant plusieurs guerres jusqu’à celle de la libération de Chalon-sur-Saône lors de la seconde guerre mondiale, racontée par l’historien et Maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret.

Une soirée qui a ravi le public venu nombreux

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B