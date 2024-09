L'extrême-droite plus que jamais au coeur de l'échiquier politique national

Avec la nomination de Michel Barnier à Matignon, après plus de 50 jours de tergiversations et de négociations, peut prendre un caractère bien amer chez un certain nombre d'électeurs. A chaque grande échéance électorale, le chiffon rouge de l'extrême-droite est agité afin de sensibiliser tous les "Républicains" contre l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National et puis les échéances passent et le respect du vote trépasse. En nommant Michel Barnier, le plus vieux Premier Ministre de l'Histoire de la 5e République, Emmanuel Macron s'est enfermé dans un jeu, dont il ne maîtrise plus rien.

Le Rassemblement National, qui a pris soin, de bien rester à l'écart des jeux de chaises musicales, tout en lançant quelques signaux sur des noms censurés ou pas, est devenu faiseur de gouvernement. La Macronie aura beau expliquer et faire acte de pédagogie sur tous les plateaux de télévision, il n'en demeure pas moins que celle qui décidera de la suite des événements, reste Marine Le Pen et son cortège de parlementaires.

En explosant l'échiquier politique, en prononçant la dissolution de l'Assemblée Nationale sur sa seule décision, Emmanuel Macron a perdu la main depuis longtemps.

Entre un désormais 1er Ministre qui pronait la retraite à 65 ans et un Rassemblement National longtemps positionné contre la réforme des retraites avant un rétropédalage complet aux portes du pouvoir, l'attelage qui est en cours de constitution, sème toujours plus de chaos politique.

Une chose est certaine... Michel Barnier devra avoir le doigt sur la couture du pantalon au risque de sauter. La Macronie s'achève bel et bien avec l'arrivée du Rassemblement National au pouvoir, toujours plus légitimé par la classe politique au pouvoir.

Laurent Guillaumé