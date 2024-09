Vélo club de Saint-Marcel : c’est l’heure de la reprise pour les maraîchers

Les vacances sont terminées et la saison cycliste a repris avec les épreuves « contre la montre » pour le Vélo Club de Saint-Marcel (VCSM).

Ce samedi 31 Août, avait lieu les championnats de France FSGT en contre la montre individuel à Anglure dans la Marne. Stéphanie Pillon Braillon était la seule représentante du VCSM.

Après un début d'année très difficile pour raison de santé, Stéphanie a retrouvé la forme car elle ramène la médaille de bronze en Bourgogne. Bravo à elle !

Samedi également, le VS Chalon organisait un contre la montre individuel à Nanton.

Le VCSM était cette fois bien représenté :

*Catégorie 6 : En individuel Jocelyne Zacchia termine 2ème, Georges Frassanito 4ème et Roger Chanut 12ème.

*Catégorie 5 : Olivier Berne décroche la 2ème place et Tony Zachia 6ème.

*Catégorie 4 : Pierre Navoizat termine à la 8ème place.

Ce dimanche, plusieurs san-marciaux ont roulé à Arhintot dans le Jura.

*En Catégorie 5 : Jean Michaudet et Patrice Magnien se classent 2ème .

Jean-Marc Gautheron, président du club, félicite ses licenciés qui ont remporté de beaux podiums pour cette reprise !

Également, samedi matin, les petits cyclistes en herbe de l'école de vélo Young du VCSM ont repris le chemin de l'entraînement afin de finir la saison.

Ce dimanche, le Club de Saint-Martin-en-Bresse organise une épreuve de contre la montre en individuel et en double. Les jeunes pourront également s'exercer sur un circuit d'adresse et de course.



Amandine CERRONE.