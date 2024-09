Vous êtes chef d'entreprise ? Vous souhaitez rendre service et accompagner des jeunes ? Est-ce que le dispositif TAPAJ vous dit quelque chose ?

TAPAJ ou Travail Alternatif Payé à la Journée est un programme innovant proposé via l'association Sauvegarde 71 et s'adresse exclusivement à des jeunes de 16 à 25 ans.

A Chalon sur Saône, et plus largement en Saône et Loire, le dispositif TAPAJ vise à offrir aux jeunes en situation de précarité sociale et économique de vraies opportunités d'emploi ponctuel, et rémunéré à la journée. Une rémunération à la journée qui peut sans doute étonner mais qui correspond à un vrai besoin dans la démarche globale entreprise auprès de ces jeunes, pour la plupart totalement hors du système économique standard.

Offrir une première expérience de travail, donner l'envie de s'extraire d'un quotidien souvent complexe, s'épanouir en dehors d'addictions, dans un environnement encadré et bienveillant, telle est la volonté de TAPAJ. En sollicitant le dispositif, vous déléguez une tâche dans sa globalité, sans aucune intervention de votre part en terme de gestion du personnel. Un éducateur technique spécialisé sera votre seule interface entre vous et les jeunes, appelés à intervenir dans votre process de production.

Le dispositif TAPAJ privilégie des tâches qui vont du déménagement aux petits espaces verts, au conditionnement et au nettoyage. Timothée Grux, responsable du dispositif, se tient à votre disposition pour vous expliquer en détails, de quelle manière vous pouvez intervenir auprès de jeunes Saône et Loiriens, en quête d'un parcours professionnel qualifiant.

A noter que le dispositif TAPAJ concerne Chalon sur Saône mais aussi Creusot, Montceau les Mines, Mâcon.

Pour en savoir plus, contactez Timothée GRUX - [email protected] - 0748121944

Laurent Guillaumé