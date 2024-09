Représentation époustouflante des Rock Cheerleaders de Chalon-sur-Saône !

Le forum de la Vie Associative et Sportive chalonnaise nous réserve toujours de belles rencontres.

Sur place, samedi 7 septembre, nous rencontrons Margaret qui nous informe que cette association présidée par Isabelle Druhot Perrigaut a été créée il y a 5 ans et regroupait au départ 20 cheers ; elles sont une centaine cette année réparties sur plusieurs sections : Tiny, Little, Teen compétition, Teen loisir, junior et enfin senior.

Nouveauté cette année avec l’ouverture d’une section loisir 9-12 ans ! L’association intervient également pour des animations. Elle se déplace dans les crèches notamment et les Centres de Loisirs mais aussi intervient dans les établissements spécialisés grâce à sa section handisport. Les entraînements ont lieu selon la section, le mercredi, le jeudi, le vendredi ou le dimanche. Renseignements : Fb Les Rock Cheerleaders de Chalon-sur-Saône

SBR