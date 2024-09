AVIS DE DECES - Madame Marie-Christine AIMÉ née DUNAND

CHALON-SUR-SAÔNE - JAMBLES - BEY



Dominique Aimé,

Hélène et Philippe Decroocq,

ses enfants ;

Léa, Nicolas, Camille,

ses petits-enfants ;

Gabriel, son arrière-petit-fils ;

Josiane Gicquiaud,

Chantal et Guy Berthoux,

ses sœurs, son beau-frère ;

ses belles-sœurs

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Christine AIMÉ

née DUNAND

survenu le 5 septembre 2024,

à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 10 septembre, à 14h30,

en l'église Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône.

Marie-Christine repose au centre funéraire de Chalon, 115 avenue Boucicaut.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Jean

son époux ;

et

Philippe

son fils.