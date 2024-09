80ème anniversaire de la libération : Les cloches ont sonné à Rully pour commémorer le retour à la liberté du 06 septembre 1944.

Dépôt de gerbe au monument pour rappeler la date du 06 septembre 1944 et exposition dans la salle de la mairie sur cette période de la libération des Rullyotins et les Rullyotines.

En ce vendredi soir 06 septembre 2024, 80 ans après, les cloches ont sonné à Rully comme ce mercredi 06 septembre 1944 jour de la libération du joug allemand.

Les Rullyotins et les Rullyotines étaient rassemblés autour de Sylvie Trapon, maire de la commune, pour la cérémonie au monument aux morts en mémoire de ceux et celles qui ont donné leur vie pour notre liberté car il ne faut pas l’oublier si ce 06 septembre 1944 était jour de fête pour la liberté retrouvée, c’était au prix fort de nombreuses vies enlevées lors des combats.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Sébastien Martin président du Grand Chalon, de Laëtitia Martinez conseillère régionale, de Claudette Brunet-Léchenault et Jean-Christophe Descieux conseillers départementaux, des représentants des autorités civiles et militaires: de Sébastien Laurent maire de Chagny, de Catherine Pappas maire de Chaudenay, de Jean-Louis Doreau maire de Chassey le Camp ; Marie-Claire Dilly maire de Demigny était excusée.

Sylvie Trapon maire de la commune a remémoré quelques évènements de cette période de la guerre vécue par les habitants de Rully : « L’année 1939 a vu la guerre … le 18 juin 1940 les allemands s’installent à Rully… La résistance s’organise et dans la nuit du 14 au 15 août 1943 le premier parachutage d’armes a eu lieu… le 5 septembre 44 après avoir pillé le presbytère et s’être gavés de mousseux les allemands quittent Rully et le 6 septembre le 1er escadron du 2ème SRAR entre dans Rully… » Cette fin d’occupation est marquée par quelques anecdotes heureuses commentées par madame le maire. Ce fût aussi le moment où elle a remercié toutes les personnes qui ont participé à la préparation de l’exposition et des festivités, de même que toutes les personnes présentes à cette cérémonie.

Une minute de silence a été observée en mémoire des disparus pendant les conflits et les autorités présentes ont effectué un dépôt de gerbes.

L’assemblée a été ensuite invitée à visiter l’exposition à l’intérieur de la mairie.

Rully est sur le passage de la colonne de la libération et ses 80 véhicules d’époque. (Voir prochain article sur Info Chalon).

C.Cléaux