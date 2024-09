Rugby : les portes de l’école de rugby se sont ouvertes sur une nouvelle saison

Samedi 7 septembre 2024, au stade de rugby de Charréconduit, les portes de l’école de rugby du Chatenoy Rugby Club se sont ouvertes pour les enfants de 5 à 12 ans. Une première prise de contact pour les enfants afin pour les plus anciens de renoués avec le ballon ovale et pour les nouveaux de faire les premiers pas sur la pelouse verdoyante du stade.

Bien évidemment les inscriptions auront lieu tout au long du mois de septembre 2024 soit le mercredi et le samedi aux horaires d'entrainement.

L’école de rugby s’adresse à tous les enfants, filles ou garçons, qui veulent découvrir ce sport qui est une véritable école de la vie et l’esprit collectif.

Le baby-rugby et U6

Les enfants dès l’âge de 3/6 ans seront inscrits au sein du baby rugby afin qu’ils découvrent ce jeu de façon ludique au travers de différents ateliers. Il n’y a pas de compétitions pour des enfants de ces âges. Les éducateurs qui les entourent ont une formation pour ce niveau. Horaires d'entrainement le samedi de 11h à 11h30

L’école de rugby des U8 au U12

Pour les 6-7/8 ans; les 9/10 ans et les 11/12 ans, l’entrainement devient plus « technique » grâce à la formation des éducateurs et afin de pouvoir, dans les trois tiers de la saison, participer à des Tournois de bons niveaux, par exemple le Challenge Brailly organisé par le club voisin et ami le Rugby Tango Chalonnais. Horaires d'entrainements mercredi de 17h15 à 18h30 et le samedi de 10h à 11h15.

Les inscriptions sont prises les jours d’entrainements au chalet du stade. La licence est de 90 €, assurances et visite médicale au Centre Médico sportif de Chatenoy le Royal comprise. Un pack Family a été mis en place en fonction du nombre d’inscrits d’une même famille.

JCR



Pour tous renseignements s’adresser à :

Candice Desbois, secrétaire de l’Ecole de rugby 06 87 42 51 06

ou par mail à [email protected]

adresse du stade : 33 rue de Charreconduit, Chatenoy le Royal