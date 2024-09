Forum de la Vie Associative et Sportive chalonnaise : tout savoir sur le FabLab

Samedi 7 septembre à l'occasion du Forum de la Vie Associative et Sportive chalonnaise, FabLab, le laboratoire de fabrication numérique collaboratif, était présent pour nous faire découvrir leurs nouveautés et nous informer sur la diversité des services proposés. L’une de leurs nouveautés précisément, c’est leur badge numérique entièrement programmable et reprogrammable, limitant ainsi de fabriquer plus d’objets jetables en plastique. FabLab s'intéresse aux questions environnementales en proposant de créer du matériel technologique avec des matériaux de récupération. Ils proposent même des “Café Réparation”. Cela consiste à offrir de l’aide pour réparer un objet en panne ou défectueux comme du petit électroménager, vélo, hi-fi, outil…

En parallèle, FabLab propose aussi des séances d'initiation dans leur domaine, à savoir, la conception et réalisation d’objet en 3D, ainsi que la programmation.

Le prochain café réparation aura lieu le vendredi 20 septembre a 14h30, à la ferme de Corcelles à Châtenoy-le-Royal.

Pour plus de renseignements sur le café réparation : [email protected] ou au 07 68 01 35 37

FabLab :

Fb : FabLab du Chalonnais, ou [email protected]

Olivia MR