Le Forum des associations de Saint Rémy s’est tenu place de la mairie samedi 7 septembre.

Le forum des associations est le bon moyen pour les associations de se faire connaitre et c’est une excellente vitrine pour attirer de nouveaux adhérents. Comme chaque année, la plupart des associations san-rémoises se sont retrouvées sur la place de la mairie ; il y avait également de nouvelles associations comme Ludistraction et Dantza.

Rien de mieux pour présenter ses activités que faire des démonstrations devant les San-Rémois. Clubs d’arts martiaux, de sports de combat, de danse pompon et autres ont bravé le temps incertain pour montrer leurs activités et pratique de leur sport.

St Rémy compte de nouvelles associations présentes à ce forum, nouvelles assos que les habitants ont pu découvrir pour la première fois :

- Ludistraction : depuis 2023 cette association est basée sur l’apprentissage de jeux comme Cartes Magic et jeux classiques. Son activité tourne autour des jeux de cartes et des jeux de société.

- L’école de danse Dantza : c’est la plus jeune puisqu’elle a ouvert début la rentrée septembre 2024. Cette association vous propose, avant de vous engager, de faire un cours d’essai gratuit. Quatre types de cours sont proposés avec l’Eveil, le Moderne Jazz, la danse classique et Pilates. Cours ouverts dès 4/5 ans jusqu’au Lycée et plus.

Emilie Desbrières Cheffe de L’Orchestre d’Harmonie Saint Rémy/Les Charreaux, Francis Moriau trésorier et Aurélie musicienne étaient à la disposition des personnes souhaitant rejoindre les rangs de l’orchestre ou prendre des cours à l’école de musique. L’Harmonie était, aussi, présente le même jour au Forum de Chalon sur Saône.

Les membres bénévoles du don du sang et la présidente Joëlle Goujon toujours prêts pour faire la promotion du don de sang, une amicale très utile sur le territoire san-rémois.

D’autres associations plus sportives étaient prisées après les très bons résultats de nos athlètes aux JO et Paralympiques.

C.Cléaux