80ème anniversaire de la Libération de Chalon-sur-Saône : La présence du député RN de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire dérangerait-elle ?

Pour le député, le «manquement» au devoir républicain du maire en ne l'invitant pas à la cérémonie des 80 ans de la Libération de Chalon-sur-Saône n'est autre qu'un «déni de démocratie». Plus de détails avec Info Chalon.

Arnaud Sanvert, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire (Chalon-sur-Saône-Montceau-les-Mines), dénonce un «déni de démocratie» pour ne pas avoir été invité à la cérémonie officielle des 80 ans de la Libération de Chalon-sur-Saône le jeudi 5 septembre, à 19 heures, sur l'Esplanade de la Légion d'Honneur.

Simple oubli ou véritable ostracisme ? Toujours est-il que l'absence du député a été remarquée.

«En cette période de commémoration de la Libération, je constate et déplore de ne pas avoir reçu d'invitation de la Ville de Chalon-sur-Saône. Monsieur Platret manque à son devoir républicain en ne conviant pas un élu de la Nation qui plus est, siégeant à la commission des affaires culturelles et de l'éducation au sein de l'Assemblée nationale», déplore le député RN.

«C'est la seule ville de ma circonscription qui est dans ce cas. C'est dommageable au moment où nous fêtons la victoire de la liberté sur l'oppression et le retour des valeurs de notre république», poursuit ce dernier, «Je souhaite tout de même à tous les chalonnais et chalonnaises, de bonnes festivités».

La Ville de Chalon-sur-Saône réfute les accusations.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati