Forum des associations de Givry : le retour en images avec Info-Chalon.com

Le retour en images avec Info Chalon.

Le riche tissu associatif givrotin était bien représenté avec la participation de 36 associations.

Un fort succès qui a, une fois de plus, accueilli en nombre du public tout au long de la matinée.

Comme à l’accoutumé, certains clubs ont proposé différentes animations et démonstrations :

*Givry Aïkido

*Givry Box Thaï Boran

*Cédélé

*Harmonie Municipale

*Animation en Côte Chalonnaise

Les dirigeants des clubs et des associations présentes de la commune ont également pu compter sur le soutien de leur Maire, Jean LANNI et on également reçu la visite de Sébastien MARTIN, président du Grand Chalon.

Aux alentours de 12h, Pascale PIERRE, adjointe en charge de la Vie associative, a pris la parole afin de remercier l’ensemble des associations présentes pour leur investissement sur cette journée mais aussi pour leur implication tout au long de l’année pour faire vivre la ville de Givry, animer et entraîner l’ensemble des givrotins.



Cette belle matinée associative s’est clôturée par un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Amandine CERRONE.