2e campagne de vaccination contre les papillomavirus humains dans les collèges de Bourgogne - Franche-Comté

La 2e campagne de vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) se déploie dans les 331 collèges de Bourgogne - Franche-Comté. Plus de 32 000 élèves de 5e sont concernés. Objectif de l’ARS, en partenariat avec les soignants et les établissements scolaires des académies de Besançon et Dijon : continuer à améliorer la couverture vaccinale pour réduire les pathologies liées à HPV, en particulier les cancers.

Recommandée par la Haute Autorité de Santé pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 11 à 14 ans révolus, la vaccination contre les HPV prévient jusqu’à 90 % d’infections souvent non symptomatiques, mais à l’origine de lésions précancéreuses et/ou de cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin, de l’anus…

L’an dernier, au cours de la première campagne de vaccination conduite dans les établissements scolaires, 5 475 jeunes de Bourgogne - Franche-Comté ont pu bénéficier de cette protection.

Des résultats très encourageants avec une augmentation significative des taux de couverture vaccinale : + 20 points chez les filles à 12 ans (la couverture est passée de 35 à 55 % pour au moins une dose) et une hausse quasi équivalente chez les garçons, pour qui le taux de couverture est passé de 24 à 43 % pour au moins une dose.

Des évolutions régionales largement supérieures à celles du niveau national (+17 points pour les filles et + 15 points pour les garçons), permettant à la Bourgogne-Franche-Comté de rejoindre la moyenne nationale pour les filles (55 %) et de la dépasser de 2 points pour les garçons (41 %).

Pour cette deuxième campagne, la vaccination contre HPV est de nouveau proposée à tous les élèves de 5e, avec deux doses espacées de 5 à 13 mois, la première étant administrée entre octobre et décembre 2024 ; la seconde entre mars et mai 2025. Les vaccinations seront réalisées grâce à l’engagement des équipes mobiles de professionnels de santé issus des centres de vaccination régionaux : médecins, sage-femmes, infirmiers ou pharmaciens.

Cette campagne de vaccination, gratuite pour les usagers, est financée par l’Assurance maladie et l’ARS Bourgogne - Franche-Comté.

Nouveauté de cette édition 2024-2025 : ces professionnels proposeront de contrôler le statut vaccinal général des élèves, les équipes se rendant dans les collèges pouvant ainsi, en fonction de l'organisation de chaque département, et si les parents l’autorisent, réaliser gratuitement la mise à jour vaccinale selon les recommandations en vigueur pour d’autres vaccins : rougeole-oreillons-rubéole, diphtérie-tétanos-coqueluche-polio, Hépatite B , infections à méningocoques…

Des démarches simplifiées

Au plan pratique, l'Agence Régionale de Santé, en collaboration avec les académies de Besançon et Dijon, a mis en place un processus de consentement parental dématérialisé via une plateforme dédiée. Jusqu’au 25 septembre, les parents peuvent facilement donner leur autorisation en ligne en remplissant le formulaire d’autorisation pour la campagne de vaccination contre HPV. En cas de difficultés d’accès, ils sont invités à se rapprocher de la vie scolaire du collège pour obtenir des autorisations sous format papier.

Une accessibilité et une simplicité des démarches qui visent à encourager une participation massive à une action déterminante dans la prévention des cancers.

En savoir plus

-Sur les sites de l'INCa et Vaccination Info Service.

-Des webinaires d’information avaient également été organisés en juin 2024 pour répondre à toutes les questions concernant la vaccination.