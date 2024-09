"La Colonne de la Libération", convoi d’environ 80 véhicules d’époque, a fait étape à Rully samedi 07 septembre.

Organisé par l’association Historic de Pouilloux et soutenu financièrement par le Département, cet événement avait pour objectif d’honorer ceux qui ont combattu pour la liberté il y a 80 ans.

La colonne qui a sillonné la Saône et Loire s’est arrêtée ce samedi en fin d’après-midi à Rully pour y passer la nuit.

Madame le maire Sylvie Trapon et toutes les personnes présentes attendaient l’arrivée de la colonne.

De nombreux habitants de la commune avaient revêtu des costumes d’époque pour recréer le Rully de la Libération

Mathieu le vénérable curé en tenue des années 30 retrouvée à Rully et Vanessa en robe bourgeoise.

Delfina et Carlos habitent Rully depuis 58 ans, ils ont ressorti des vêtements des placards pour fêter cet évènement, robe à pois pour elle et pantalon à bretelles et casquette pour lui, un très beau couple prêt pour un défilé de mode.

On pouvait noter la présence de Clara organisatrice du défilé de mode des élèves du Lycée Emiland Gauthey présenté à Chalon le 6 septembre.

Attendus normalement sur le champ de foire, les 80 véhicules ont été contraints de converger sur la place devant la salle des fêtes pour causes de mauvais temps et de pluie diluvienne. De même les festivités spectacle sur la Résistance, buvette et restauration, ambiance bal musette et à partir de 21h30 le concert de musique années 1940 organisés par la mairie se sont déroulés à la salle des fêtes.

Sylvie Trapon a bravé la pluie pour accueillir les participants à la colonne de la libération.

A bord d’une Jeep, venant de Selongey (21) et participant au périple de la colonne de la libération, Lucie vêtue d’une belle robe à pois qui a été portée par sa grand-mère dans les années 40 ; Lucie et ses parents ont apprécié de pouvoir se mettre à l’abri. Ils ont pu continuer à faire la fête, se restaurer et danser.

Quelques heures de repos et ce dimanche matin 8 septembre sous un ciel un peu plus clément la colonne a repris la route accompagnée par les forces de l’ordre.

C.Cléaux