Après l'été, il est temps de penser à réparer vos cheveux

Que vous ailliez eu des vacances ou que vous vous soyez octroyé quelques pauses après le travail ou pendant les week-ends, vous avez sûrement profité de la belle saison. Une aubaine pour l'esprit et le corps, qui se sont permis de ralentir le temps d'un instant. Pour nos cheveux en revanche, ce n'est pas la même histoire : ils en ressortent plus ternes, secs et cassants et ont bien besoin d'une remise à zéro.



UNE ROUTINE ADAPTÉE

Si une exposition modérée au soleil ou à l'eau de mer peut être bénéfique pour le corps et les cheveux, des sessions répétitives et excessives, sans protection adéquate, entraînent au contraire des effets néfastes. Le combo rayons UV, eau salée ou chlorée et chaleur a ainsi tendance à assécher les cheveux, les déshydrater, les abîmer et les fragiliser. Ils perdent en souplesse et en brillance, se ternissent ou s'éclaircissent, voient leur film hydrolipidique et leur kératine altérés, leur pH perturbé et sont plus sensibles aux agressions extérieures. La chevelure de sirène au sortir de la baignade se transforme alors en masse indomptable, fourchue, à l'aspect de paille à la rentrée !



Si l'idéal est d'opter pour des produits et gestes préventifs, il est toujours possible, après l'été, d'adopter une routine adaptée pour réparer ses cheveux et repartir sur de bonnes bases. Shampoing, après-shampoing, masque et bains d'huile, privilégiez les soins qui visent à les hydrater et les nourrir en profondeur, mais en douceur sans les agresser. Si vous avez des cheveux colorés, fins, bouclés ou frisés, prenez également en compte ces caractéristiques pour choisir vos produits.



Limitez également les appareils chauffants, réalisez régulièrement des gommages doux pour exfolier le cuir chevelu et désincruster les impuretés, effectuez de l'auto-massage pour stimuler la circulation sanguine et utilisez si possible des peignes à dents larges ou des brosses avec des poils souples.



N'oubliez pas non plus de boire suffisamment d'eau et de manger équilibré et varié. Vous pouvez d'ailleurs commencer une cure de compléments alimentaires à la rentrée, afin de fournir à vos cheveux les nutriments et actifs nécessaires. Enfin, un passage chez le coiffeur pour changer entièrement de tête ou couper les pointes trop endommagées vous permettra de leur redonner un coup de boost. À vous la chevelure de rêve !

LA PRÉVENTION AVANT TOUT



Pour arborer une chevelure saine à la rentrée, mieux vaut évidemment avoir adopté certains gestes préventifs pour limiter les dommages du soleil, de la chaleur et de l'eau chlorée ou salée.

À l'instar des produits corporels, il existe tout d'abord des huiles solaires protectrices UVA/UVB qui permettent de protéger les cheveux des rayons solaires. Vous pouvez également opter pour des chapeaux, des bobs et des foulards, ainsi qu'une coiffure haute comme un chignon sur la tête ou un bonnet de bain lorsque vous vous baignez. Après la baignade, n'oubliez pas de rincer votre chevelure à l'eau douce pour éliminer les résidus de sel ou de chlore.

Avant même de voir apparaître des signes de dessèchement, procédez à un nettoyage doux et hydratant et appliquez des masques apaisants tout au long de la saison. Ces quelques astuces contribueront à prendre soin de vos cheveux, que ce soit lors de vos vacances sous les tropiques cet hiver ou pour vos excursions estivales de l'année prochaine !