Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : L'ASHBCC et l'ESM HB offrent une première journée à suspense (27-31)

Samedi 7 septembre, l'équipe masculine de l'ASHBCC débutait sa campagne pour une nouvelle saison en Nationale 3. Opposés à Mamirolle, les Chalonnais ont offert un match à rebondissements aux spectateurs venus les encourager. Malgré la défaite, un début de saison encourageant. Plus de détails avec Info Chalon.

Le nouvel entraîneur chalonnais, Riad Didi, avait prévenu ses joueurs, l'Entente Saône Mamirolle HB (ESMHB) est un adversaire dont il faut se méfier. La saison dernière, l'ASHBCC avait dû batailler lors de leur dernière confrontation pour s'imposer face à cette équipe (24-19). Le premier match de l'année est toujours difficile à anticiper et à préparer, l'ouverture de cette saison n'y a pas fait exception.

D'autant plus que c'est le premier match au Gymnase de la Verrerie et c'est aussi le retour de Gaël Charpy, dit «Gaou», après 3 ans au Beaune Handball.

D'entrée de jeu, ce sont les Bleus et Blancs qui mettent la main sur le ballon, ouvrant le score avec un Oscar Ollier combattif (3 buts) qui s'est malheureusement blessé à l'épaule et qui devrait, malheureusement être absent deux mois des terrains.

Les deux équipes se rendent but sur but jusqu'à la 10ème minute où l'ESMHB a pris l'avantage (4-8). Une première entame compliquée pour Chalon qui perdait trop de ballons à cause de mauvaises passes.

Décidément, rien ne fonctionne dans ce premier acte...

À la 13ème minute, Mamirolle climatise l'ambiance en prenant 5 buts d'avance grâce à Alexy Berthonneau efficace là où les Chalonnais manquent de finition. Une minute plus tard, l'ASHBCC compte six buts de retard avec Thibault Minary qui enfonce le clou.

On pouvait craindre pour les Bleus et Blancs à ce moment-là, mais ils ont montré que cette année, ils ne lâcheraient rien.

Mohamed Amine Boukraiem (2 buts) y allait alors de son but suivi par Xavier Bissler.

À nouveau maladroits, les Chalonnais accusent 5 buts d'écart à la 20ème minute. Mieux dans ses intentions, Mamirolle domine.

Mais pas question pour l'ASHBCC de ployer le genou, Thibaud Claverie réduit l'écart à 4 buts, suivi par un Mohamed Amine Boukraiem, ramenant le score à 10-13 à la 25ème minute. Les Mamirollais comprennent alors que la partie ne sera pas facile.

La mi-temps arrive à propos mais le retour aux vestiaires est encore un peu hésitant pour l'ASHBCC (11-17).

Il faudra deux minutes pour que Chalon revienne définitivement dans le match grâce à Karl Cialone (8 buts), auteur du 12ème but, et Quentin Cléaux toujours en grande forme (6 buts) qui reprend le commandement de la rencontre en marquant le 13ème but pour les locaux.

Chalon revient à 4 buts pour un 14-18, grâce notamment à un Karl Cialone très investi. Le public de la Verrerie y croit mais la joie est de courte durée, l'ESMHB reprend à nouveau la main en creusant l'écart avec 6 buts d'avance.

Alors que les Bourguignons reviennent à la charge à la 36ème minute, réduisant l'écart à 3 buts, l'entraîneur mamirollais Emmanuel Gomis demande un temps mort.

À la 42ème minute, peut-être le tournant du match, Maxence Lachaux échoue sur Nathanael Gros en contre-attaque, pour revenir à 2 buts. Jusqu'à la 45ème minute, les Chalonnais tiennent la dragée haute en maintenant l'écart à 3 buts de différence.

Piqué au vif, le Mamirollais Théo Martin redonne du souffle à son équipe avec 4 buts d'avance. Grâce aux arrêts de leur capitaine et les maladresses des locaux, les Doubiens reprennent l'avantage.

Titouan Gillet fait recoller Chalon à 5 buts à la 50ème minute alors que Thibault Minary redonne le + 6 à la 47ème minute.

Jusqu'à la fin du match, l'ASHBCC s'accrochera mais parviendra pas à faire trembler l'ESMHB mais les Bleus et Blancs sont parvenus à revenir de nouveau à trois buts grâce à un Étienne Massenot toujours aussi efficace.

Le score final est de 27-31. Les locaux n'ont pas à rougir de cette défaite et ont montré un excellent état d'esprit.

Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, Bruno Rochette, le conseiller municipal délégué aux sports, et Monique Brédoire, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations sportives, ont assisté au match.

De son côté, le speaker Hervé Maillot, se dit «agréablement surpris». Ce dernier nous rappelle que l'ESMHB était dans le Top 5 l'année dernière et même «2ème du championnat à un moment», parlant d'un «grand duel de gardiens».

«Pour un match de reprise, c'est une défaite dont on a pas à rougir. Hélas, un petit trou en première mi-temps avec de l'inefficacité au tir et en contre-attaque. Ces buts d'écart... nous n'avons pas pu les rattraper, c'est dommage. Mais pour moi, on gagne la deuxième mi-temps ! Le champ des possibles est ouvert», réagit à son tour Franck Barat, le vice-président du club.

Prochain match à domicile, le 21 septembre à 20 heures contre E. Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball. Cette semaine, les Bleus et Blancs se rendront à Besançon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati