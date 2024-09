Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : «Pas de regrets contre Mamirolle, c’est un premier match encourageant»

Riad Didi est revenu sur la belle performance de l'ASHBCC malgré la défaite contre un ESMHB bien plus expérimenté (27-31). Plus de détails avec Info Chalon.

Pour son premier match de la saison 2024-2025, l'ASHBCC affrontait l'ESMHB à Chalon-sur-Saône (27-31). L'occasion pour Riad Didi et ses joueurs d'effectuer un premier test grandeur nature.

Après une première entame «compliquée», comme dirait Franck Barat, le vice-président du club, pour les Chalonnais qui, malgré une combativité, payent cher leurs incertitudes face à la domination et au pressing des Mamirollais à la fin de la première mi-temps (11-17).

Au retour des vestiaires, les Bleus et Blancs ont changé de rythme en devenant nettement plus audacieux mais jamais ne pourront rattraper les 4 buts d'écart concédés en début de match.

Avec plus de 20 ans d'expérience au compteur, Riad Didi, l'ancien entraîneur du Beaujolais Val de Saône Handball (BVSH), nous donne son analyse du match : «Pas de regrets contre Mamirolle, c’est un premier match encourageant. Il y a du bon et du mauvais mais c'était l'occasion de prendre la température. D'autant plus qu'on a trois blessés, Oscar, Nicolas et Éric. Trois joueurs qui vont devoir récupérer. Bien entendu, nous n'allons pas nous contenter de ça pour expliquer notre défaite, il va falloir travailler sur les imprécisions. L'objectif principal est d'atteindre le maintien le plus tôt possible».

L'entraîneur évoque également l'arrivée «prochaine» d'une nouvelle recrue.

«Un arrière», précise ce dernier.

«Si j'ai ma base complète, je vais pouvoir revoir mes objectifs à la hausse. J'aime les objectifs à la hausse», conclut l'entraîneur.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati