Bilan de la saison estivale : Alésia confirme son attractivité !

En cette rentrée, le MuséoParc Alésia dresse un premier bilan de la saison estivale 2024 qui confirme l’augmentation observée en 2023, avec près de 32 000 visiteurs sur juillet-août.

Les chiffres diffusés par Côte-d’Or Attractivité l’illustrent bien, l’attractivité a été portée par les grands événements organisés sur le territoire. La fréquentation du MuséoParc Alésia a clairement bondi lors de l’évènement du passage de la Flamme Olympique le 12 juillet avec près de 4 500 personnes accueillies sur le site pour voir les 200 danseurs bénévoles, le chanteur Alphonse (The Voice), les élèves du lycée de la Barotte avec leurs chevaux et une forte mobilisation de la jeunesse (500 jeunes des centres de loisirs présents pour cet évènement).

Un autre événement a marqué la période estivale, c’est la reconstitution de La Guerre des Gaules avec 250 reconstitueurs et 2 000 visiteurs, les 13 & 14 juillet. Cet été, 49 % de Côte-d’Oriens (+36% par rapport à 2023) se sont déplacés pour profiter à Alésia !

Est à noter le grand succès de l’exposition d’intérêt nationale sur l’histoire des jeux antiques qui a déjà été découverte par 13 500 élèves et la quasi-totalité des visiteurs, preuve que le site fidélise un public familial et des structures scolaires en nombre. Depuis

l’ouverture de février ce sont près de 68 000 visiteurs qui aurons eu le plaisir de découvrir Alésia !