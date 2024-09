La vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges s'associe au leader mondial des enchères en ligne, Idealwine

Ce changement de cap illustre la volonté forte des Hospices de poursuivre la modernisation de cette vente (digitalisation, communication multicanale…) ainsi que son internationalisation.

Le groupe iDealwine est la première maison française de vente aux enchères de vins au travers de sa filiale « International Wine Auction » (opérateur d’enchères agréé). Le site créé en 2000 est devenu le leader des enchères de vin en ligne à l’échelle mondiale. Il est l’un des acteurs majeurs de la vente de vins sur Internet depuis plus de 20 ans, avec une sélection e-caviste disponible en parallèle des enchères, offrant un accès privilégié à un réseau de 900 domaines et vignerons partenaires, dont les vins sont proposés à prix propriété.

iDealwine est aujourd’hui solidement implanté en France ainsi qu’à l’international, et compte actuellement environ 60 collaborateurs spécialisés dans les grands vins, répartis entre les bureaux français (Paris, Beaune, Bordeaux), et ceux de Hong Kong, Singapour et des Etats-Unis.

M. Guillaume Koch, Directeur des Hospices Civils de Beaune : « Nous sommes très heureux de collaborer avec iDealwine, site d’enchères de vin éminent et bien connu en France, mais aussi dans le monde entier. Leur candidature nous a semblé être la plus intéressante parmi celles reçues. Nous souhaitons en effet faire évoluer la Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges.

Ce rendez-vous annuel attire un public de plus en plus nombreux et qui gagne en prestige, comme le montre les résultats de ces dernières années. Nous allons ainsi pouvoir continuer à mettre en valeur les vins du domaine et le travail réalisé au sein des Hospices Civils de Beaune. »

M. Alain Cartron, Maire de Nuits-Saint Georges : « La Vente des Vins des Hospices de Nuits a toujours été un grand moment de fête et de partage. Longtemps ce fut plutôt de « l’entre soi » car une bonne partie des pièces mises aux enchères étaient acquises par des bourguignons qui les stockaient religieusement dans leurs caves avant de les déguster dans les grandes occasions. […] Cette vente doit maintenant s’internationaliser sans retenue et c’est un nouveau commissaire-priseur qui a été choisi pour nous faire vivre une nouvelle aventure. Merci encore à Maître CORTOT et bienvenue à un nouveau partenaire, iDealwine, nous serons toujours heureux et fiers d’accueillir de nouveaux acteurs et de partager avec eux les richesses de notre généreux territoire. »

M Cyrille Jomand, Président Directeur Général d’iDealwine et commissaire-priseur : « C’est une immense fierté pour iDealwine de s’associer aux Hospices de Nuits-Saint-Georges pour l’organisation de cette vente majeure dans l’univers des grands vins de Bourgogne. Nous avons en effet un prisme particulier pour les nectars de cette région – nous y avons d’ailleurs établi un bureau dédié, à Beaune – et nous suivons cette vente de très près depuis de nombreuses années. Cet évènement va être pour nous l’occasion de démontrer une fois de plus le savoir-faire d’iDealwine en matière d’organisation de ventes aux enchères de vin, physique et en ligne, mais aussi dans la communication et le marketing, notamment digital, déployés à l’échelle mondiale.

Ce nouveau partenariat entend poursuivre et accroître la dynamique de croissance et de gain de notoriété connue ces dernières années par la vente, en touchant notamment une cible toujours plus importante de grands amateurs et collectionneurs de vins issus des quatre coins du monde, grâce notamment aux moyens technologiques les plus modernes. »

Les Hospices Civils de Beaune aimeraient remercier Cortot & Associés et son commissaire Me. Hugues CORTOT pour ces 5 dernières années qui ont permis de donner un souffle nouveau à la Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges et de moderniser cet événement, avec une succession de records, tant au niveau de la Cuvée des Bienfaiteurs qu’au niveau de la vente globale.