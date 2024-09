Les nouvelles salles de réunion de l’Hôtel Ibis Europe n’attendent plus que vous !

Après 2 mois et demi de travaux, les salons de réunion de l’Hôtel Ibis Europe sont à nouveau prêts à vous accueillir dans un cadre chaleureux et convivial, au mobilier et à la décoration tendance.



Tout a été pensé pour favoriser les réunions de travail, l’interactivité et la créativité, avec une innovation numérique qui permet les échanges et production de contenus, entre les participants présents ou à distance, grâce à des écrans connectés Click Share et caméra intelligente pour vos visioconférences, sans oublier l’insonorisation ultra performante.



Les salons NIEPCE, CHENU DENON et CHABAS, ce sont 230 m2 modulables à réserver pour vos évènements tels que cocktail, assemblée générale, journée étude, séminaire, banquet, dîner d’affaire, exposition et autres…



Ci-dessous quelques photos prises lors de l’inauguration qui a eu lieu ce jeudi 12 septembre 2024.















Le patio du 1er étage a également été entièrement repensé avec un coin ludique pour les clients hébergés.

Restaurant Le Gourmand - Hôtel Ibis Europe

2 rue Georges Feydeau - 71100 Chalon sur Saône - 03 85 410 410

www.restaurantlegourmand.fr

www.hotel-ibis-chalon.com