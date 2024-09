Changement d'adresse - Petit rappel sur les formalités de rigueur à cocher

Changer de domicile va forcément de pair avec certaines formalités fastidieuses, bien qu'elles soient de nos jours facilitées par le numérique. Suivez nos conseils et astuces pour effectuer ces démarches comme il se doit et surtout ne rien oublier en cours de route !

Un nouveau logement est toujours synonyme d'un nouveau départ et de nouveaux horizons ! Mais à l'heure de rêver de votre future demeure et de préparer vos cartons, il est impératif d'anticiper les démarches liées à votre changement d'adresse afin que votre emménagement se passe dans les meilleures conditions. On vous aide à ne rien oublier.



1/ L'ASSURANCE EN PRIORITÉ

Étape incontournable de toute location, la souscription d'une assurance multirisque habitation est également recommandée pour les propriétaires. Il suffit alors d'un simple coup de fil à votre compagnie quelques jours avant votre déménagement pour transférer votre contrat en toute simplicité. Une copie du bail ou du titre de propriété devra généralement être envoyée par la suite pour compléter le dossier.



Cela dit, anticiper cette démarche vous permettra peut-être de faire des économies. En effet, la localisation de votre nouveau bien, sa superficie et ses annexes peuvent entraîner une réévaluation de vos cotisations à la hausse ou à la baisse. En le sachant à l'avance, vous pourrez alors comparer les offres de la concurrence. Rappelons qu'au-delà d'un an de contrat, vous pouvez résilier votre assurance habitation à tout moment, sachant qu'elle prendra effet un mois après la réception de la demande par l'assureur.



2/ L'EAU ET L'ÉNERGIE SANS SOUCI

La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'appeler votre fournisseur d'énergie quelques jours avant votre déménagement, pour transférer vos contrats. Cela vous permettra au passage de clôturer votre précédent abonnement. Bien entendu, si vous voulez en profiter pour vous tourner vers la concurrence, il faudra toutefois vous accorder le temps de comparer les offres.



Côté fourniture d'eau, les locataires n'ont pas trop de souci à se faire puisque cet abonnement est en général géré par le bailleur. En revanche, en tant que propriétaire, ce sera à vous de vous renseigner auprès de la mairie pour savoir à quel service des eaux votre habitation est raccordée et ainsi ouvrir un nouveau contrat, là encore sans délai de traitement.



Attention, n'oubliez pas de relever les compteurs d'eau et d'électricité au jour de votre départ et de votre emménagement puisqu'ils vous seront demandés pour la gestion de vos contrats !



3/ LA CONNEXION INTERNET À ANTICIPER

Si les opérateurs de téléphonie et d'internet sont aujourd'hui de plus en plus réactifs, mieux vaut toutefois se montrer prudent en anticipant votre demande, a fortiori si vous pratiquez le télétravail et que vous avez besoin d'une connexion web le jour de votre arrivée ! Il est ainsi conseillé de contacter votre opérateur entre 30 et 15 jours avant votre déménagement pour prévoir le transfert ou la création de la ligne. Ce sera aussi l'occasion de vérifier l'éligibilité de cette adresse à la fibre optique. Et si le logement n'est pas relié au réseau, vous pourrez programmer un rendez-vous avec un technicien pour le raccordement. Rassurez-vous, votre connexion internet ne sera pas coupée à votre ancienne adresse avant la date d'activation choisie pour votre nouveau domicile.



Le conseil : pour faciliter la procédure, demandez en amont le nom et le numéro des anciens occupants.



4/ UNE DÉCLARATION COMMUNE

De multiples entreprises et administrations doivent être tenues au courant de votre déménagement. Les adeptes du papier devront alors en passer par une dizaine de courriers, se rendre aux guichets des organismes ou se faire aider dans leur démarche dans une maison France Services.



Plus rapide, le portail officiel Service-public.fr permet de déclarer ses nouvelles coordonnées simultanément auprès de plusieurs administrations, telles que la Sécurité sociale, la Caisse d'allocations familiales, les impôts, France Travail mais aussi le service en charge des cartes grises. Rappelons que le certificat d'immatriculation doit en effet être actualisé sous 1 mois sous peine de 135 € d'amende.



Dans tous les cas, des démarches indépendantes seront nécessaires pour prévenir votre employeur, votre banque, votre assureur et tous vos autres prestataires.

Le conseil : demandez la réexpédition de votre courrier. Ce service est proposé par La Poste et peut durer de 15 jours à 12 mois à partir de 32 €.



Julie Polizzi



N'OUBLIEZ PAS LES LISTES ÉLECTORALES !

Si ce n'est clairement pas une priorité lorsqu'on déménage, il faut également déclarer votre nouvelle adresse auprès de la mairie afin de changer de bureau de vote, sans quoi vous resterez inscrit sur les listes électorales de votre ancien logement. Rendez-vous pour cela en mairie ou effectuez la démarche sur Service-public.fr avant le nouveau scrutin.