Le député Julien Odoul dénonce le pass-culture pour la Fête de l'Humanité

Communiqué de presse du député Julien Odoul



Ce week-end se déroule l’édition 2024 de la fête de l’Humanité, rassemblement festif et militant de l’organe de presse du Parti communiste où se mêlent concerts, meetings et séances de formation de l’extrême-gauche.



Aux scandales habituels de cette grande messe gauchiste s’ajoutent les révélations selon lesquelles cet événement serait éligible pour les jeunes de 15 à 18 ans au « Pass Culture » permettant l’achat d’entrées et par conséquent de financer sur fonds publics la rentrée de l’islamo-gauchisme.

L’État avec les impôts des Français se retrouve ainsi à payer des débats sur Gaza, la libération du terroriste Georges Ibrahim Abdallah ou encore une formation menée par le triple fiché S Raphaël Arnault « Défaire le RN » ou encore sur la « bollorisation des médias ». Notons aussi la présence de personnalités sulfureuses et antisémites comme Rima Hassan, principale propagandiste du Hamas en France ou Houria Bouteldja, théoricienne de la trahison communautariste et islamiste de la gauche.



« Cette année la fête du Parti communiste, l’idéologie aux 100 millions de morts, atteint des sommets dans l’indécence en multipliant les meetings de soutien aux terroristes à Gaza. Et maintenant, on apprend que l’État finance via le Pass Culture ce gigantesque camp de formation et de rééducation. L’argent public n’a pas à financer l’idéologie islamo-gauchiste, l’antisémitisme et la haine ! » - Julien Odoul