Le documentaire d'Inoxtag sur l'Everest a été visionné 11 millions de fois en 24 heures

Pour celles et ceux qui sont éloignés des influenceurs et autres youtubeurs, Inoxtag vous dit rien, et c'est normal. Pourtant, son documentaire mérite le détour.

Emmené par le fiston, on s'est laissé porter par ce documentaire, réalisé par cette star du web français. 2h30 avec un rythme soutenu, bien ficelé et documenté même si on ne peut que regretter le trop peu de sensibilisation écologique, vers l'ascension de l'Everest. Un parcours d'abnégation, une manière aussi malgré les apparences pour celles et ceux qui veulent pousser plus loin la réflexion, de pousser à la déconnexion des réseaux et au retour de la pratique sportive. Inoxtag a répondu au défi qu'il s'était lancé, en poussant jusqu'à l'Everest, mais pas n'importe comment. Reprise en main de la condition physique, préparation mentale, le documentaire aborde l'ensemble des sujets permettant de toucher une génération souvent impénétrable sur un certain nombre de thèmes, et qui se laisse bien trop souvent porter sans mesurer les efforts pour atteindre un objectif.

Bien évidemment, le documentaire est tourné dans une orientation YouTube et à destination de ses abonnés et que les puristes de la haute-montagne trouveront un grand nombre d'incohérences dont la première est le sur-tourisme sur le Toit du monde.

Bien évidemment qu'il ne faut pas regarder ce documentaire comme si il s'agissait de Mike Horn, parti avec une paire de basket et une bouteille d'eau.

Bien Evidemment que ce jeune influenceur fait appel à tous les codes de cette jeune génération, qui nous dépassent totalement.

Mais il est aussi important de retenir ce sens aïgu donné à la pratique sportive, à la déconnexion numérique et à la nécessité de sortir de sa zone de confort. Pour ça, le pari est plutôt remporté, au point qu'en seulement 24h, Inoxtag cumule déjà 11 millions de vues.