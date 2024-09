L'Atelier des 3 muses vous attend pour ses portes-ouvertes

Le mercredi 18 septembre de 15h30 à 17 h pour le théâtre enfants (groupe environ 8/12 ans)

Le mercredi 18 septembre à partir de 20 h pour le théâtre adultes

Le vendredi 20 septembre de 18h à 19 h pour la Zumba ( à partir de 8 ans)

Le vendredi 20 septembre de 19h15 à 20h15 pour le Pilate (à partir de 8 ans)

Le samedi 21 septembre de 10h30 à 11h30 pour la sophrologie

Les cours de sports sont proposés par Stéphanie Bedin et les cours de théâtre par Hélène Decroocq

Des rafaichissements seront proposés après chaque cours pour échanger sur cette nouvelle saison sportive et artistique.

Nos membres du bureau seront disponibles pour vous renseigner et prendre vos inscriptions

Au plaisir de vous rencontrer sur cette semaine

Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter et réserver votre séance au 0695219575 (Stéphanie)