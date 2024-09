La Boulangère & Co recrute 40 collaborateurs à Beaune pour une nouvelle ligne de production

Une entreprise au cœur de l'innovation et des traditions boulangères

Fondée en Vendée et riche d’un savoir-faire familial, La Boulangère & Co s’est imposée comme un acteur majeur dans la fabrication de pains et viennoiseries préemballés. Avec un siège social basé aux Essarts-en-Bocage en Vendée et sept sites de production en France, dont celui de Beaune qui compte déjà 300 collaborateurs, l'entreprise est engagée dans le soutien aux filières agricoles françaises et dans la production biologique.

Distribuant ses produits dans 25 pays, La Boulangère se distingue par son alliance entre tradition boulangère et culture de l’innovation.



40 postes à pourvoir pour accompagner l'expansion

Pour cette montée en cadence de la production à Beaune, 40 postes en CDI sont à pourvoir, notamment pour des métiers en production, comme des opérateurs de ligne, des conducteurs de ligne, et des techniciens de maintenance.

La mise en service de cette nouvelle ligne est un enjeu stratégique pour l'entreprise, qui souhaite optimiser ses capacités de production tout en assurant une organisation plus efficace.



Un événement de recrutement le 17 septembre

Afin de recruter les futurs collaborateurs, La Boulangère & Co organise une session de recrutement le mardi 17 septembre, de 16 h à 19 h, directement sur le site de Beaune. Cette session permettra aux candidats de découvrir l’environnement de travail et les installations à travers une visite des lieux, suivie d’entretiens individuels pour les candidats les plus intéressés.

Les postes sont ouverts immédiatement afin que les nouvelles recrues puissent suivre une formation avant d’intégrer la nouvelle ligne de production dès son lancement en novembre. Des équipes supplémentaires seront également constituées début 2025 pour répondre à la demande croissante.



Informations pratiques

- Session de recrutement : mardi 17 septembre, de 16h à 19h.

- Inscription obligatoire sur ici ou directement sur le site

- Postes en CDI à pourvoir en production, en 3x8 en semaine ou 2x12h le week-end (sur volontariat).



Ne manquez pas cette opportunité de rejoindre une entreprise en pleine expansion, au service de l’innovation et des traditions boulangères françaises.