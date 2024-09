Geek Legends : et les gagnants du concours costume sont…

Ce samedi 14 septembre eu lieu la première journée de la première édition de la Geek Legends à Chalon-sur-Saône, une convention Pop culture pour petits et grands. A l’issue de celle-ci, un premier concours “cosplay”, contraction de “costume” et “roleplay”, animé par les invités, à savoir le vidéaste Ermite Moderne et le comédien de doublage Damien Laquet, s’est déroulé sur la grande scène du Parc des Expositions.

Qu’est ce que le cosplay ? Il s’agit d’un loisir consistant à créer un costume, généralement de manière artisanale, imitant un personnage de fiction (Jeux vidéo, films, séries…) et de l’incarner ensuite. Il n’y a pas d'âge pour se passionner pour l’art du costume, ni de budget obligatoire. Tous sont d’accord pour dire que l’important est de s’amuser. C’est donc dans une bonne ambiance que débute le concours du samedi, en présence de trois jury : Muntyn cosplay, lauréat du prix du jury aux Geek Legends de Vesoul, Shelby cosplay, fondatrice de l’association cosplay ‘Justice Squad’, et Nocty cosplay, spécialiste de l’univers Star Wars.

Sera retenu pour le prix du public :

Le cosplayeur d’Angel Dust, de la série animée Hazbin Hôtel à la troisième place.

Le trio ‘Ew Furry’, dans leur tenue de mascotte anthropomorphe 100% original ont obtenu la seconde place.

Et Orlane, dans son costume de Nezuko, une des protagonistes de la série d'animation japonaise ‘Demon Slayer’, la première place.

Le prix du Jury est composé de deux gagnants :

La seconde place est prise par Funnyloop dans son armure du ‘Mandalorian’, la série basée sur l’univers de Star Wars, et Hécate et son zombie remportent la première place pour leur prestation étonnante.

Olivia MR