Un franc succès pour le premier vide-grenier organisé par le Tir Sportif de Châtenoy le Royal.

Avec 55 exposants et 325m de déballage pour une première, il y avait de quoi satisfaire les organisateurs de constater la totale réussite de ce vide-grenier ce dimanche 16 septembre.

55 exposants venus d’un peu partout avaient pris place vers le stand de tir de Châtenoy le Royal pour ce premier vide-grenier organisé par deux jeunes membres du club de tir sportif.

Alexia et Valentin sont à l’initiative de ce vide-grenier, une idée qui a germé dans leur tête afin de promouvoir le club et contribuer à l’aider financièrement. Jeunes et pleins d’idées, ils sont dans la continuité de l’esprit associatif qui anime les membres du club depuis de très nombreuses années.

Trouver une animation était le but que s’étaient fixés Alexia et Valentin et un vide- grenier ! pourquoi pas ? Durant un bon mois, ils étaient à fond dans la préparation : trouver des exposants, réserver les tables pour créer les bancs de présentation, prévoir la buvette/petite restauration.

Aidés par les membres du club pour l’installation, ce dimanche 15 septembre, c’était jour de verdict. Une totale réussite avec 55 exposants dont quelques membres du club qui alternaient avec le petit coup de main.

Pour le coup de main, il y avait un adhérent au club et pas des moindres en la personne de Franck Badiou entraineur des athlètes tricolores para-tir JO 2024. Franck était à la cuisson des saucisses merguez en toute simplicité alors que les paralympiques viennent à peine de se terminer.

De nombreux visiteurs, une buvette qui a bien fonctionné, des exposants satisfaits de l’organisation et de l’accueil, tous les ingrédients sont réunis pour la reconduite certainement l’an prochain du vide-grenier avec Alexia et Valentin.

C.Cléaux