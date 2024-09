Conservatoire du Grand Chalon : un nouveau Directeur, une deuxième saison du Grand 8 qui va bientôt démarrer et des équipes mobilisées pour vous proposer des spectacles et concerts inoubliables !

La présentation à la presse de la nouvelle saison a eu lieu la semaine dernière à l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon, en présence d’Emmanuelle Dupuit, vice-présidente du Grand Chalon en charge de l’enseignement supérieur et de la culture, conseillère municipale de Chalon-sur-Saône, qui a tenu à remercier les agents du Conservatoire pour leur engagement durant la période de transition entre l’ancien directeur et le nouveau, à qui il a été souhaité la bienvenue. L’élue a ensuite souligné que cette 2e édition du Grand 8 est une saison pensée pour tous les âges, tous les budgets, et qui propose de la diversité.

Nicolas Royer, directeur de l’Espace des Arts, présent à cette conférence de presse pour présenter les co-réalisations, a également souhaité la bienvenue à Maxime Gilbert, nouveau directeur du Conservatoire du Grand Chalon, et a précisé qu’il avait hâte de travailler à ses côtés ainsi qu’avec ses équipes. Maxime Gilbert, quant à lui, ému, a présenté cette toute nouvelle saison aux côtés de Marion Schrotzenberger. « Le Conservatoire du Grand Chalon est un établissement qui a une place centrale dans l’enseignement artistique, mais c’est aussi un lieu de diffusion, de partage et d’ouverture… Les pratiques amateurs et professionnelles y trouvent toute leur place, tout comme le volet création ; des partenaires permettent d’enrichir une saison qui s’adresse à un public très large et propose un voyage dans des styles très variés. Au programme : des artistes du territoire, mais aussi nationaux voire internationaux », a-t-il déclaré.

Pour Marion Schrotzenberger, directrice artistique de la saison du Conservatoire, cette nouvelle saison devait s’approprier quelques grands enjeux qui animent le monde culturel, à savoir :

une représentation plus égalitaire entre hommes et femmes. D’ailleurs, la 2e édition du Grand 8 compte 18 propositions féminines ;

les nouveaux modes d’expression liés à la technologie ;

le thème « Vivre l’art au quotidien » et permettre à tous d’y avoir accès.

Le fil conducteur de ce Grand 8, saison 2024-2025, est le thème de la mémoire, où beaucoup d’artistes font dialoguer passé et présent. Les équipes du Conservatoire du Grand Chalon et sa directrice artistique ont œuvré pour proposer des spectacles inoubliables, amener de la magie, suspendre le temps…

On retrouve dans cette saison :

de la musique avec une grande place faite aux musiques du monde, des concerts électro en partenariat avec LaPéniche, de la musique classique en coréalisation avec l’Espace des arts avec la venue de l’Orchestre Victor Hugo et l’Orchestre National de France, mais aussi des ciné-concerts sont prévus et plein d’autres surprises…

Les Hauts du panier, le spectacle-apéro de fin de marché

Les cafés-gourmands à 12h30, pour vos oreilles et vos papilles. 1 spectacle de 30 min + 1 plat du jour acheté au Bistrot des artistes = 1 café gourmand offert.

Les projets artistiques des enseignants. Les grands + avec le Brass Band, mais aussi un spectacle chorégraphique et musical ‘Passeur de Nuit » et encore, une fanfare hip-hop ‘Radio Kaizman’.

du théâtre

de la danse et du cirque

un spectacle-atelier avec les élèves danseurs de 3e cycle mais aussi une création par la promotion de danseurs-interprètes Espace de Rue.

des temps forts comme La Nuit des Conservatoires ou la Semaine de la Danse.

Dans cette saison, de nombreuses représentations sont proposées au tarif B (de 6 à 11 euros) ou au tarif C (de 3 à 7 euros).

Pour découvrir toute la saison, les tarifs ou pour réserver : https://conservatoire.legrandchalon.fr/

