Accessibilité de la passerelle de la gare SNCF à Chalon : Oui, mais...pas pour tous les usagers habituels!

Communiqué de presse

Alertés par de nombreux cyclistes mécontents, des membres de l’association Vélo sur Saône se sont rendus à la gare de Chalon Sur Saône pour constater les conditions d’accès à la passerelle surplombant les quais. A la suite des travaux de réfection de l’ouvrage d’art, des barrières, un tourniquet et des panneaux interdisant l’accès aux 2 roues ont été installés à chaque extrémité.

Force est de constater que si les scooters doivent maintenant emprunter un autre itinéraire, cela n’empêche nullement les personnes en trottinettes de passer, et parfois à vive allure. Cependant, comme cette mère de famille avec la poussette de son enfant ou ce retraité accompagné d’un gros chien, il est bien plus difficile pour eux de traverser l’ouvrage. Ces piétons interrogés par l’association ont comparé l’accès à la passerelle à une épreuve de l’émission télévisée “Koh-Lanta”.

Installée depuis 1892, un an avant l’ouverture de la gare dans le quartier Saint Cosme, cette passerelle comporte des escaliers, et deux rampes d’accès ont été aménagées à ses extrémités lors de sa surélévation en 1951 pour le passage des trains à caténaires; puis rénovée en 1983. VéloSurSaône avait obtenu la levée de l’interdiction pour les cyclistes en 2014. Cette jonction est très empruntée car elle met en relation le quartier Bellevue avec la gare et par là même le centre ville de Chalon. Cet édifice a rendu de précieux services en plus de 130 ans sans jamais faire parler de lui en négatif ...jusqu’à ces dernières semaines.

VéloSurSaône a donc interpellé la Mairie au sujet des nouveaux obstacles . En réponse, les cyclistes devront soulever leur destrier sur la roue arrière pour franchir l’obstacle, car c’est de cette manière que le responsable du service ingénierie et infrastructures de la mairie de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon, entend faire passer les cyclistes.

Mais a-t-on pensé aux personnes âgées, aux utilisateurs de VAE, aux enfants attachés sur un siège à l’arrière du vélo...? Soulever son vélo n’est pas possible pour tous les utilisateurs de 2 roues !

Rédaction : VéloSurSaône le 17/09/2024

Il faut savoir également qu’en l’absence de ce passage au dessus des rails, le trajet pour les cyclistes est très allongé de plus de 1,2 km et ne comporte aucune voies sécurisées. C’est la double peine pour les cyclistes.

Les barrières sont un obstacle à bien des utilisateurs autre que les personnes à mobilité réduite (PMR). Même si le système est assez large pour faire rentrer un fauteuil roulant, il reste difficile pour une personne seule de manœuvrer à la fois le fauteuil et les barres du tourniquet. A l’heure où les athlètes paralympiques ont fait vibrer toute la France et où tout le monde appelle de ses vœux des aménagements adaptés aux PMR, il est scandaleux de voir qu’à Chalon on installe de nouveaux obstacles aux plus défavorisés en terme de mobilité et d'autonomie.

Aurait-on idée de demander à un automobiliste de descendre de sa voiture et de la pousser pour franchir un pont ou un péage ?

Et s’il s’agit de pénaliser des comportements inappropriés de conducteurs de 2 roues motorisés ou non envers les piétons, la réponse est de faire appliquer la loi et de verbaliser en cas de manquement. Aurait-on idée d’interdire la circulation automobile sous prétexte qu’il y a des chauffards ?

Vélo sur Saône demande à la mairie de Chalon et à SNCF Gares et Connexion de faire le nécessaire pour que ces obstacles à l’accès à la passerelle soient immédiatement retirés.