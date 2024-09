L'Asseco-CFDT inaugure un local à Chalon-sur-Saône

L'association Études et consommation CFDT de Saône-et-Loire (Asseco-CFDT 71) a désormais pignon sur rue, au 35A rue Maréchal de Lattre de Tassigny. Plus de détails avec Info Chalon.

Une bonne nouvelle pour cette association de défense des consommateurs et les bénévoles qui s'activent puisqu'elles auront, à portée, d'autres services vers lesquels, si besoin, diriger les personnes qui viennent les consulter.

Avec cette inauguration, l'Asseco-CFDT 71, laquelle compte déjà une trentaine d'adhérents, fait une belle opération de communication.

L'association intervient et accompagne les locataires dans le traitement de tous les litiges (consommation, surendettement ou problèmes de logement avec le bailleur). Elle diffuse aussi des formations de prévention contre les arnaques, sur les droits et devoirs du locataire, sur la gestion du budget en prévention contre les achats compulsifs, le surendettement, etc...

«Ce n'est pas une association de locataires mais une association de consommateurs», prévient Nicole Lhernault, la trésorière de l'Asseco-CFDT 71, «tous les mois, on fait un flash info».

«Nous faisons régulièrement des réunions avec le responsable d'Habellis», ajoute cette dernière.

Pour informations, Habellis est le bailleur social qui gère les immeubles du quartier Boucicaut attenants au local, soit 210 logements.

Des locataires qui devront faire face à une augmentation de loyer de 3,26% d'ici le mois de janvier 2025, «en raison de l'inflation», précise Roger Thomas, lequel réside dans le quartier depuis 41 ans.

Ce dernier est un des plus anciens bénévoles de l'antenne locale avec Jacques Oquidan.

«Les problèmes sont divers mais ne sont pas propres à l'immeuble construit dans les années 70», prévient toutefois Bernard Maimbourg, le président de l'Asseco-CFDT 89, antenne qui compte 1600 adhérents dans l'Yonne.

Son agrément permet à l'association d'assurer la représentation de ses adhérents dans les diverses instances qui traient des questions relatives à la consommation, au logement, dans les services publics, l'environnement, le surendettement, etc... et d'exercer les procédures judiciaires relatives à la défense collective des intérêts des consommateurs.

Une nouvelle permanence devrait également voir prochainement le jour dans l'Yonne.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati