L’Espoir au cœur des planches du Concours national étudiant de la bande dessinée 2024

D'octobre à mai, ouverts à tous les étudiants, des concours d’expression artistique portés par les Crous à l’échelle nationale récompensent et valorisent la création étudiante.

Certains se déroulent autour d’un thème commun : nouvelle, BD, photo, film court, tandis que 3 disciplines : danse, musique, théâtre sont proposées en thème libre.

Au terme des concours et selon la discipline, les lauréats nationaux sont récompensés par des dotations financières et des expériences uniques comme leur participation au Festival International de Musique Universitaire de Belfort, l’exposition de leur œuvre dans le cadre du Festival International de Bande Dessinée d'Angoulême, ou encore leur participation au festival du film court de Clermont-Ferrand, etc.

Le concours BD

Depuis 20 ans, chaque année, sous l’égide du Cnous (Centre national des œuvres universitaires et scolaires), ce concours de bande dessinée, ouvert à tous les étudiants, est organisé à l’échelle nationale grâce au réseau des Crous. L’an passé, le thème « Métamorphose » était à illustrer et Eléa Forest avait remporté le 1er prix, avec son œuvre « Un(s) ».

En partenariat avec l’association du Festival International de Bande Dessinée d’Angoulême et le salon SoBD à Paris, le concours national, pour l’année 2024, avait pour thème « Espoirs ».

Comme chaque année, ce thème inspirant a laissé libre cours à l’interprétation des étudiants. La grande diversité des œuvres examinées par le jury témoigne de la richesse de ce concours.

La sélection nationale

Dernière étape de ce concours, qui fait suite aux finales régionales organisées en juillet dernier, la sélection nationale s’est déroulée le vendredi 20 septembre à Besançon.

A cette occasion, le Crous Bourgogne-Franche-Comté a accueilli le jury national réunissant :

• Mme Bérangère DELAPORTE, illustratrice et autrice de bande dessinée (Présidente d’honneur du jury)

• M. Jacques BERNAT, réprésentant de l’association FIBD (Festival International de Bande Dessinée

d’Angoulême)

• Mme Cécile CHABRAUD, éditrice au sein de la maison d’édition Les Humanoïdes associés

• M. Renaud CHAVANNE, président du Salon SoBD (Paris)

• Mme Eléa FOREST, 1er prix du concours 2023

• Mme Emmanuelle LAVOIX, chargée de mission Économie du livre, ALCA Nouvelle-Aquitaine

• M. Gilles POUSSIN, animateur de l’émission « Rock & BD » de Radio Campus Besançon

Cette année, près de 250 étudiantes et étudiants ont participé au concours. 20 projets finalistes ont été examinés

ce jour par les membres du jury, qui ont souligné la grande qualité des propositions et des approches. Lors de

cette séance, ils ont considéré les planches proposées et ont pu débattre autour des œuvres présentées. Au terme

de plusieurs heures d’échange, le jury a retenu et récompensé 4 lauréats nationaux :

• 1er prix : Numéro neuf de Séraphine BOUCREUX (Crous de Nantes – Pays de la Loire)

• 2ème prix : Kevin veut être viril de Nina ZEJJARI (Crous de Paris)

• 3ème prix : Chez Elpis de Hugo FONDRILLON (Crous de Créteil)

• Mention spéciale : Frotte bien entre les orteils de Sabine DE MONTROGNON DE SALVERT (Crous de Bretagne)

Ces lauréats bénéficieront chacun d’une dotation financière, d’une invitation au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême où leurs œuvres seront exposées dans le pavillon « jeune talent ». Ils auront également le privilège de participer au Salon SoBD (Paris) durant lequel ils assisteront à une Master class, présenteront leurs planches dans une galerie parisienne, etc. Les œuvres seront également diffusées au sein du réseau Crous et, pourront être présentées dans le cadre d’évènement partenaire comme cela a été le cas cette année avec le festival Livres dans la Boucle (Besançon).

Enfin, l’ensemble des œuvres lauréates retenues seront valorisées et imprimées dans un recueil. Dans la continuité, l’édition 2025 est lancée… Etudiant.e.s à vos planches sur le thème « Courage » !