Viva Factory 2024 : Le Village ne désemplissait pas pour cette 2ème édition

Samedi 21 septembre, les trois dômes et les deux laboratoires mobiles du Village ont accueilli le grand public toute la journée, de 10 heures à 18 heures non-stop.

Au programme des ateliers mixité, des ateliers de codage, des ateliers numériques avec objets connectés, des démonstrations de produits, des micro-trottoirs et des animations «métier et formation» en présence de 19 entreprises et 5 établissements d'enseignement supérieur et de formation.

Une journée grand public, gratuite et ouverte à tous.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati