FOIRE AUX PLANTES D'AUTOMNE de LA LOYÈRE - L'organisation précise...

Vous êtes en nombre à nous avoir interpellé sur l'état des chemins dans le parc du Château de La Loyère, notamment sur le côté droit du site. Les organisateurs ont tenu à nous préciser que les derniers travaux préparatoires à la foire ont été finalisés jeudi dernier par les services. Un temps insuffisant pour bien tasser les allées et permettre un accès en bonne et due forme. On dira que tout ne peut être parfait du premier coup, surtout quand on se lance sur un tel événement. Allez rendez-vous l'année prochaine... avec des allées opérationnelles.