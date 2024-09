"Gouvernement Barnier : Sa réussite passera par l’écoute des élus locaux" insiste l'Association des intercommunalités de France

Trois mois et demi après la dissolution de l’Assemblée nationale, un nouveau gouvernement est enfin nommé. Fidèle à l’esprit constructif qui a toujours été celui de l’association, les instances d’Intercommunalités de France se tiennent disponibles pour échanger rapidement avec les nouveaux ministres pour trouver collectivement des solutions aux problèmes auxquels le pays est confronté. Transition écologique, petite enfance, santé, réindustrialisation et développement économique, rétablissement des comptes publics, … l’absence de majorité claire au Parlement nous oblige, élus locaux et nationaux, à nous mettre rapidement autour de la table pour dégager du consensus, comme les intercommunalités savent le faire au quotidien dans les territoires au-delà des divergences partisanes.





Parce que la défense de l’intérêt général et des services publics du quotidien est sa marque de fabrique, Intercommunalités de France souhaite exprimer à l’attention du Gouvernement sa volonté de dialogue pour faire mieux au service des Français. L’association rappelle qu’il sera impossible de mener des politiques de transition écologique, de réindustrialisation et de maintien de la cohésion sociale du pays sans les territoires. Aussi encourage-t-elle le Gouvernement et le Parlement à impliquer étroitement les élus locaux aux décisions qui seront prises dans les prochains mois.



La présence parmi les ministres nommés samedi de nombreux élus locaux, sensibles à la réalité des politiques publiques locales, est de nature à infléchir les mauvais signes envoyés depuis plusieurs semaines, notamment le risque de coupes budgétaires dans les collectivités et de mise en danger du fonds vert, essentiel à la mise en place de projets concrets pour la transition écologique du pays. Intercommunalités de France salue à ce titre la nomination au Partenariat avec les territoires et à la Décentralisation de Catherine Vautrin, ancienne vice-présidente de l’association.



La convention des intercommunalités de France qui se tiendra au Havre du 16 au 18 octobre prochains, plus grand congrès d’élus décentralisé en France, réunissant 2000élus, cadres et experts de l’action publique, sera un temps fort avant le vote du budget. Le Premier ministre et les membres de son gouvernement seront les bienvenus pour contribuer aux échanges et à l’émergence de solutions au service du pays.