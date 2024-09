Si pour les organisateurs de la course ‘La Chalonnaise’ les feux sont au vert, découvrez les petits changements !

Venez nombreux dimanche participer à un événement sportif de solidarité!

Si ‘La Chalonnaise’ s’inscrit dans l’événement d’Octobre Rose pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, elle est aussi ancrée dans le paysage sportif référence en chalonnais.

Aussi mardi matin, à 10 h 30, Pascal Bourbon, Président d’Honneur, Christophe Magnien, Co-président avec Christophe Thibert (absent) et Vivien Saunié confiaient aux médias chalonnais que tout se présente bien pour cette 11ème édition.

Ils précisaient les choses suivantes :

« Si cette année le départ et l’échauffement a changé de place par rapport à l’année dernière, puisqu’ils se dérouleront sur l’esplanade le long de la Saône derrière le Bastion Bas et l’arrivée sur place au Bastion, le nombre de participants devraient être sensiblement le même que l’année dernière. La marraine désignée cette année sera Valérie Simon !

Le prix de participation est passé de 12 à 10 euros (moins cher), par contre le parcours lui n’aura pas changé avec une distance de 5,5 km. Cette année, c’est un maillot rose floqué de noir qui sera remis aux participantes et participants. Les inscriptions se dérouleront sur internet ou le matin même, sur place (plus d’inscription sur papier) et le village des associations se situera lui, sur l’esplanade de la piscine.

L’association ‘La Chalonnaises’ remercie ses fidèles sponsors, Le Grand Chalon, la Ville de Chalon, l’O.M.S, Renault Sodirac, la STAC Trandev, le Groupe Chanzy… et aussi ses bénévoles car une fois de plus, ce sont plus d’une centaine de bénévoles qui vont se relayer sur les trois jours, dont une quarantaine seront présents lors de la course ».

Rappelons que la course de l’Association de la Chalonnaise créée il y a 10 ans par le Grand Chalon Athlétisme dans le cadre d’Octobre Rose ‘Pour la sensibilisation du dépistage du cancer du sein et de sa prévention sont les moteurs de cette course’, est à l’initiative d’Adolphe Dubois, Virginie Blanchard, Stéphane Duplessis et Jean Claude Scalogna. Elle a pour but de récolter des fonds et de les reverser aux associations qui œuvrent et s’occupent des patientes ou malades touchés par ce fléau. Cette année 5 associations seront les récipiendaires de l’opération : Docteur Charret de la clinique Sainte Marie, Toujours Femmes, La Ligue contre le Cancer, Oncosup, Corasaône, Ailes Aident

Vous aussi, venez nombreux participer à cet événement.

J.P.B