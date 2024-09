Pour fêter le bi-centenaire de la photographie, Claude Rochat fait danser les photons

En voisin, puisqu’il réside depuis quelques années avenue Niépce, Claude Rochat investit l’espace exposition de cette Scène nationale avec des œuvres conçues pour rendre hommage au bi-centenaire de la photographie et un texte à découvrir, sur place, grâce à un QR code.

Cet artiste aux multiples talents avait déjà exposé à travers la ville, lors des Rendez-Vous du parc notamment et au Carmel. Pour cette exposition, il a joué de la photo et dansé avec son appareil obtenant un ballet de lumière, un mouvement qui donne vie à la nuit photographiée depuis le 14e étage de la résidence où il a élu domicile.

Autour de lui pour le vernissage de l’exposition, mardi 24 septembre à 18h, de nombreux voisins venus en amis mais aussi, entre autres, des spécialistes de la photographie : Claude Limon, Président de la Société des Amis du Musée Nicéphore Niépce et Jean-Louis Bruley, du Musée-maison Nicéphore Niépce à Saint Loup de Varennes. On notait également la présence de Janick Leconte du festival Chef’Op en lumière.

Jean-Louis Bruley, lors de sa prise de parole, a livré des explications passionnantes sur la naissance de la photographie. Une des 168 lettres composant une correspondance conservée à St Pétersbourg entre les deux frères Niépce dévoile le procédé utilisé pour réaliser la 1re photographie de l’histoire mais aussi sa date : le 16 septembre 1824 et non 1822, comme nous l’avons longtemps cru. « Le point de vue du Gras’ n’est pas la 1re photographie mais la plus ancienne existante ».

L' exposition ‘Danse avec les photons’ est exceptionnelle à plusieurs titres, de par la beauté des images qu’elle nous donne à voir mais également parce que c’est la seule et unique fois que l’Espace des Arts accueillera ce genre d’exposition. Pour cela, Claude Rochat n’a pas manqué de remercier Nicolas Royer, directeur de l’Espace des Arts et ses équipes. Ce projet a été initié il y a 4 ans, c’est aujourd’hui un aboutissement pour cet artiste protéiforme.

Depuis son arrivée à Chalon-sur-Saône, les signes n’ont pas manqué : Claude Rochat habite avenue Nicéphore Niépce, pas très loin de la maison qui a vu naître ce célèbre nom, à quelques kilomètres encore de celle où ce dernier a vécu. Dans une autre ville où lui et sa compagne Bernadette ont leurs habitudes, ils sont logés dans une rue portant le nom du célèbre inventeur. Intrigante coïncidence. Comment pour ce passionné de photographie ne pas rendre hommage, à l’occasion du bi-centenaire de la création de la photographie, à Nicéphore Niépce !

« Comme avec les mots, jouer de la photo... graphie permet d’aller au-delà de nos perceptions habituelles. Photographier la nuit ?! Beau défi. Et pourquoi pas, comme Nicéphore Niépce il y a 200 ans, chercher à capter les photons-lumière pour graver la rétine de ma camera obscura numérique ? Encore un jeu, entre la nuit et la lumière. Et que la danse nocturne commence en balayant l’horizon, le cosmos, les astres avec mon objectif grand ouvert. Puis, grâce à mon 2e outil, l’ordinateur, retailler, restructurer, recomposer cette danse des photons pour réaliser et créer cette nouvelle expression présente devant vos yeux. Laissez-vous emporter… », Claude Rochat.

Accessible en continu, aux horaires d’ouverture du bâtiment : l’accueil-billetterie est ouvert du mardi au samedi : 10h > 13h - 14h30 > 18h30